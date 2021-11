Les poubelles d'Awans débordent de déchets ménagers: la commune réagit

Pour ne pas payer, certains habitants d'Awans vident leurs déchets dans les poubelles de la rue, ce qui les fait déborder. La commune a donc décidé de réagir.

"C'est dégueulasse." C'est le cri du cœur de Christine, une habitante d'Awans. "C'est un manque de respect et de civisme. Les parents et les enfants ne sont pas éduqués", poursuit-elle. Les poubelles publiques d'Awans sont remplies de déchets jetés par certains habitants de la commune. François Lejeune, l'échevin de la propreté, le constate. " Même à côté des bulles à verres et des poubelles publiques, on retrouve des dépôts." Il explique que les gens voient les poubelles et y déposent leurs ordures ménagères. "Ce n'est pas du tout le même type de gestion, d'autant que ce n'est pas trié ni valorisé séparément", conclu-t-il.

La commune a décidé de réagir

À l'intérieur des poubelles publiques, on retrouve toutes sortes d'ordures ménagères à jeter normalement dans des conteneurs propres à chaque habitation. La commune a décidé de réagir en retirant une poubelle. Elle était la cible d'incivilité car on y retrouvait de la litière pour chats et des déchets ménagers. Le but est de sensibiliser les riverains. "Nous avons dû marquer un "halte-là" pour cette poubelle en espérant que ça ait un impact sur les autres pour ne pas avoir à augmenter la taxe déchet dans les années à venir."

Le coût de ces déchets a augmenté de 5% en un an. Les incivilités se multiplient dans les communes wallonnes. À l'heure actuelle, aucune sanction n'est en vigueur pour les fautifs.