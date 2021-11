A Villers-la-Ville, des sentiers pour inciter à une mobilité plus douce au quotidien

Villers la ville planche sur son plan de mobilité. 300 pages pour se déplacer autrement dans l'entité. En plus de la réduction des trottoirs ou la pose de ralentisseurs, l'une des mesures est d'encourager la mobilité douce et surtout la marche. Son plan se focalise aussi sur les sentiers dans et entre les villages . Le but: inciter les habitants à les emprunter pour éviter l'usage systématique de la voiture.

Villers-la-Ville veut inciter ses habitants à modifier leurs habitudes de déplacements. Elle incite à emprunter les très nombreux sentiers qui passent à travers les villages pour éviter l'usage systématique de la voiture. 100 kilomètres de chemins régulièrement entretenus par des bénévoles soutenus par la commune. 55 parcours balisés dans et entre les villages Un nouveau balisage vient d'être posé par la commission des chemins et sentiers. L'association développe des tracés de promenades utilisés tant pour les loisirs que pour l'utilité quotidienne. L'idée est d'inciter les habitants à ne pas utiliser leur voiture pour se rendre dans les commerces de proximité. A la place, ils peuvent emprunter ces boucles ou ces circuits pour se déplacer en toute sécurité. La commune de Villers-la-Ville encourage aussi l'utilisation de ces sentiers pour se rendre à l'école où rejoindre une des gares de l'entité. Un changement d'habitude que la commune veut inciter à travers les 55 parcours disponibles.