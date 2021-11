Coronavirus: qu'est-ce qu'un autotest et comment l'utiliser?

Le comité de concertation demande aussi aux clients de boîte de nuit de réaliser un autotest à l'entrée pour ne pas devoir porter le masque. Le Covid Safe Ticket n'est plus à lui seul suffisant. Mais quand on parle d'autotests, de quoi parle-t-on? Combien coûtent-ils? Sont-ils efficaces?

Vendus en pharmacie entre 4 et 8 euros, l'autotest permet d'obtenir un résultat rapide. Christophe va l'essayer pour la première fois. "Ici on sait qu' on a eu un cas contact éventuel. Cela permet une première réaction avant d'avoir un test officiel", décrit-t-il.

Après prélèvements dans les deux narines, l'écouvillon est mis en contact avec un réactif. Le mélange est déposé dans la cassette de test. Le résultat tombe quinze minutes plus tard.

"Il y a toujours une barre qui se met au niveau du C, c'est le contrôle et au niveau du Test, c'est le test de la personne. Ici, on voit bien qu' il y a une petite barre semblable à celle du contrôle donc il est positif", explique Caroline Vanhoutte, pharmacienne.

L'autotest est présenté comme fiable mais à certaines conditions. "Il faut absolument qu'il y ait une barre qui s'est mise au niveau du C sinon le test est défectueux et il faut vraiment aller dans son nez dix secondes dans chaque narine et aller le plus loin possible...", détaille la pharmacienne.

Les discothèques seront-elles à même de réaliser ces autotests dans de bonnes conditions, avant de laisser entrer leurs clients? Benoît Lohisse, pharmacien, se pose la question: "Faire tester des gens 200 personnes les uns à la suite des autres, il va falloir une organisation et surtout une sécurité pour que le cas où on détecterait un positif. J'espère surtout qu' ils vont acheter des tests agréés par l'agence fédérale de médicaments."

Une quarantaine de discothèques annonce qu'elle pourrait s'opposer devant le Conseil d'Etat à cette nouvelle contrainte. Une mesure qu'elle qualifie d'absurde et irréaliste.