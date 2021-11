Britnee, 30 ans: "Je suis amoureuse d'un prisonnier que je n'ai jamais rencontré" (vidéo)

Britnee, une Californienne de 30 ans, est tombée éperdument amoureuse d'un homme en prison, qui se trouve dans le Dakota du Sud, à plus de 1 000 km de chez elle.

Elle est tombée sur une vidéo TikTok qui abordait la correspondance avec les prisonniers. Cela a immédiatement attiré son attention. À l'époque, rencontrer l’amour était sa dernière préoccupation, car était en plein divorce après 10 ans de mariage.

Intriguée, Britnee a téléchargé une application qui met en relation des détenus avec des correspondants. En essayant de comprendre comment l'utiliser, elle a envoyé une demande à Michael, 34 ans, qui purge actuellement une peine pour complicité d'agression aggravée. Il lui a répondu, et ils ont commencé à discuter.

Ils ont rapidement développé des sentiments l’un pour l’autre. Restant en contact par vidéo et par téléphone, ils sont tombés amoureux sans se rencontrer en personne. Britnee a dû faire face à des questions difficiles de la part de ses proches au sujet de sa relation. "Les gens ont leurs opinions, mais Michael me rend heureuse et tout le monde mérite l'amour", estime-t-elle.