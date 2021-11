Transat Jacques Vabre: Cammas et Caudrelier volent vers la Martinique

Franck Cammas et Charles Caudrelier, toujours en tête de la Transat Jacques Vabre à bord de leur trimaran monté sur foils (Maxi Edmond de Rothschild), volaient jeudi vers la Martinique, destination finale de la course.

Le duo, aligné dans la catégorie des Ultimes, la plus rapide de la flotte, avec des bateaux équipés munis de foils (des appendices permettant aux bateaux de s'élever au-dessus de l'eau) creuse l'écart sur toute la meute.

Ses poursuivants immédiats, Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier (Maxi Banque Populaire XI) sont passés en 24 heures de 290 à 410 milles nautiques (760 km).

Les Ultimes ont un parcours bien plus long que les trois autres classes de bateaux, un choix de la direction de course pour permettre une arrivée relativement groupée des vainqueurs de chaque classe.

Bateaux-stars du Vendée Globe, les Imoca, des monocoques moins rapides que les multicoques, n'auront pas à descendre jusqu'à l'archipel de Trindade mais devront tourner au point de passage de Fernando de Noronha.

En tête de cette catégorie de voiliers, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut), englués dans le pot au noir -- zone de convergence intertropicale où la vitesse du vent soit est quasiment nulle soit peut amener la tempête -- où ils sont entrés mercredi, ont vu leur avance réduite de plus de moitié en un jour, de 70 milles à 33 milles, sur Charal, rejoint par Apivia.

La catégorie de la Class 40, celle des plus petites embarcations, a vu son leader changer: le voilier belge Volvo, avec à son bord Jonas Gerckens et Benoît Hantzperg, est passé devant Redman, désormais deuxième à 3,3 milles.

La dernière journée a aussi rebattu les cartes dans la flotte des Ocean Fifty, où le bateau britannique LEYTON, remonté de la 4e à la 2e place, est à moins de 60 milles de Primonial.

La Transat Jacques Vabre a perdu au cours de ces dernières 24 heures deux éléments coup sur coup, jeudi dans la matinée et à lqa mi-journée: HBF - Reforest'Action et Lenzi - Lanternes de Paris, les deux premiers Class 40 à quitter la course, les 3ème et 4ème total.

Classements jeudi à 15h00:

Les monocoques

. Class 40 (12 m)

1. Volvo (BEL) à 2.290,0 milles de l'arrivée

(Jonas Gerckens, Benoit Hantzperg)

2. Redman (FRA) à 3,3 milles du premier

(Antoine Carpentier, Pablo Santurde Del Arco)

3. Edenred (FRA) 38,2

(Emmanuel Le Roch, Pierre Quiroga)

4. Banque du Léman (SUI) 60,7

(Valentin Gautier, Simon Koster)

5. LA BOULANGERE BIO (FRA) 61,3

(Amélie Grassi, Marie Riou)

...

. Imoca (18 m)

1. LinkedOut (FRA) à 2.656,7 milles de l'arrivée

(Thomas Ruyant, Morgan Lagravière)

2. Charal (FRA) à 33,0 milles du premier

(Jérémie Beyou, Christopher Pratt)

3. Apivia (FRA) 33,0

(Charlie Dalin, Paul Meilhat)

4. Initiatives-Cœur (GBR) 200,6

(Sam Davies, Nicolas Lunven)

5. Arkea - Paprec (FRA) 232,4

(Sébastien Simon, Yann Elies)

...

Les multicoques

. Ocean Fifty (15 m)

1. Primonial (FRA) à 1.858,7 milles de l'arrivée

(Sébastien Rogues, Matthieu Souben)

2. LEYTON (GBR) à 59,5 milles du premier

(Sam Goodchild, Aymeric Chappellier)

3. Koesio (FRA) 62,4

(Erwan Le Roux, Xavier Macaire)

4. Solidaires En Peloton (FRA) 93,9

(Thibaut Vauchel-Camus, Frédéric Duthil)

5. Les P'tits Doudous - The Arch (FRA) 121,4

(Armel Tripon, Benoit Marie)

...

. Ultime (32 m)

1. Maxi Edmond de Rothschild (FRA) à 2.597,9 milles de l'arrivée

(Franck Cammas, Charles Caudrelier)

2. Banque Populaire XI (FRA) à 410,1 milles du premier

(Armel Le Cléac'h, Kevin Escoffier)

3. SVR-Lazartigue (FRA) 516,6

(François Gabart, Tom Laperche)

4. Actual Ultim 3 (FRA) 848,0

(Yves le Blévec, Anthony Marchand)

5. Sodebo ultim 3 (FRA) 1.343,2

(Thomas Coville, Thomas Rouxel)

./bds/chc/agt