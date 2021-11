Comme l'Autriche, la Slovaquie met en place un confinement pour les personnes non vaccinées

À partir de lundi, la Slovaquie mettra en place un confinement pour les personnes qui n'ont pas reçu leur vaccin contre le coronavirus. Le Premier ministre Eduard Heger a déclaré jeudi à la télévision que des mesures plus strictes étaient nécessaires en raison de la résurgence du coronavirus et de la pression croissante sur les hôpitaux.



Durant ce confinement de trois semaines, seules les personnes vaccinées ou guéries du coronavirus seront autorisées à se rendre dans des lieux tels que les restaurants, les magasins non essentiels et les rassemblements publics. En outre, dans les zones les plus touchées, il y aura une obligation de dépistage pour les personnes non vaccinées. Ces nouvelles mesures interviennent alors qu'un nombre record d'infections au coronavirus a été enregistré mercredi. Jamais auparavant plus de 8.300 infections n'avaient été enregistrées en une journée dans ce pays de 5,5 millions d'habitants. Avec plus de 45%, la couverture vaccinale en Slovaquie est l'une des plus faibles d'Europe. La campagne de vaccination des pays limitrophes est également décevante et entraîne l'introduction de restrictions supplémentaires pour empêcher la propagation du virus. En l'Autriche, par exemple, un confinement a déjà été instauré pour les personnes non vaccinées.