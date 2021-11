Coronavirus - Bracelet obligatoire pour tout visiteur de 16 ans et plus aux Plaisirs d'Hiver

(Belga) Un bracelet sera obligatoire pour tout visiteur de 16 ans et plus pour consommer, faire des achats et profiter des attractions proposées par Plaisirs d'Hiver, annonce la Ville de Bruxelles jeudi soir dans un communiqué. Pour cette édition, le parcours du marché de Noël a par ailleurs été étendu afin d'en fluidifier la fréquentation et de respecter les mesures sanitaires.

Les visiteurs devront se procurer quotidiennement un nouveau bracelet en passant par un des points de retrait. "Ce bracelet pourra être obtenu dans une dizaine de points disséminés tout au long du parcours après le contrôle du QR code indiquant que le Covid Safe Ticket est valable accompagné d'une pièce d'identité", souligne la Ville. Outre le bracelet, le port du masque sera obligatoire pour toute personne de 10 ans et plus et ce, sur la totalité du parcours de Plaisirs d'Hiver et les rues reliant les différents lieux de l'événement. Des marquages au sol faciliteront par ailleurs l'organisation des files d'attente et indiqueront le sens de circulation du public, qui sera invité à tenir sa droite. À la patinoire, limitée à 200 personnes sur 800m2, le Covid Safe Ticket sera contrôlé pour toute personne âgée de 16 ans et plus. Les entrées et les sorties seront séparées et un sens du patinage devra être respecté. (Belga)