Grand Prix d'Architecture de Wallonie 2021: huit projets primés

(Belga) La 6e cérémonie de proclamation du Grand Prix d'Architecture de Wallonie s'est déroulée jeudi au Théâtre royal de Namur, en présence du ministre wallon du Logement, Christophe Collignon. Cet événement majeur dans le secteur vise à donner un coup de projecteur sur le meilleur de l'architecture wallonne et à encourager ceux qui la produisent. Huit projets ont été primés.

Organisé par l'Union wallonne des Architectes (UWA) et la Maison régionale de l'Architecture et de l'Urbanisme (MRAU) avec le soutien des pouvoirs publics et de partenaires privés, le Grand Prix d'Architecture de Wallonie récompense les réalisations remarquables neuves ou rénovées, représentatives de la diversité du patrimoine récent de la Wallonie. "Les projets candidats, tous sortis de terre depuis moins de 8 ans, ont été sélectionnés pour leurs qualités, leur philosophie, leur intégration dans le tissu existant, leur originalité mais aussi leur subtilité", précise l'UWA. L'architecture wallonne est mise en valeur au travers de différentes catégories: habitat individuel, habitat collectif, bâtiment public à usage non résidentiel, ouvrage d'art ou espace architecturé, réalisation hors Wallonie d'un architecte wallon. Trois prix transversaux ont également été remis: le prix du patrimoine, le prix de la reconstruction sur la ville et le prix spécial du jury. Pas moins de 123 candidatures ont été reçues pour cette 6e édition et huit projets ont été primés. Voici le palmarès: - Catégorie Habitat individuel: Martiat+Durnez Architectes, pour la transformation d'une habitation construite en 1936 à Liège. - Catégorie Habitat collectif: Specimen architects, pour un habitat groupé à Saint-Servais (Namur). - Catégorie Bâtiment public à usage non résidentiel: LRArchitectes, pour l'école de Bornival (Nivelles). - Catégorie Ouvrage d'art ou espace architecturé: Reservoir A, pour le Centre Aquatique de Marcinelle (Charleroi). - Catégorie Réalisation hors Wallonie d'un architecte wallon: EDA-AU, pour Zaza Ecole (Ngoma-Rwanda). - Prix du Patrimoine: Vanden Eeckhoudt-Creyf architectes, pour la transformation d'une ancienne ferme et de ses dépendances en une résidence secondaire à Graty (Silly). - Prix de la Reconstruction sur la ville: Crèche Sainte-Walburge (Liège), Ledroit Pierret Polet Architectes - Prix spécial du jury: Hangar à sel (Houffalize), Goffart Polomé Architectes + Reservoir A + Ney Wow (association momentanée). (Belga)