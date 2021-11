Collision mortelle entre une voiture et un tracteur à Ath

Un tragique accident de la route, entre une voiture et un tracteur, s'est produit vendredi matin dans l'entité d'Ath. Une personne a été tuée sur place.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi, vers 06h30 du matin, qu'un grave accident de la circulation entre une voiture et un tracteur s'était produit le long de la chaussée de Valenciennes à Ormeignies, dans l'entité d'Ath. La collision a eu lieu face au magasin Spar.

Venant des casernes de Rebaix, un véhicule de désincarcération et un camion-balisage ont été envoyés sur place. Un SMUR et une ambulance venant de Leuze-en-Hainaut ont également été dépêchés sur les lieux. À l'arrivée des premiers secours, le conducteur de la voiture, qui était coincé dans les tôles de son véhicule, était déjà décédé. On ignore pour l'instant son identité.