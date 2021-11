Incroyable migration en Australie: des milliers de crabes quittent les forêts pour rejoindre les plages

Lors de la saison des pluies, en octobre et novembre, les crabes rouges de l'Île Christmas en Australie sortent des forêts tropicales pour effectuer une spectaculaire migration en direction des plages de l'Océan Indien. Cela dure plus de deux semaines : routes et plages sont recouvertes de ces crabes. Leur objectif : se reproduire.

La migration s’effectue à la saison des pluies parce que les crabes rouges sont très sensibles à la chaleur et le réchauffement climatique menace cette ruée vers l’or.