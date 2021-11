La moitié des magasins Carrefour Mestdagh fermés aujourd'hui: des travailleurs sont en grève

La moitié des magasins Carrefour Mestdagh sont fermés ce vendredi. Des travailleurs sont en grève suite à l'échec des discussions entreprises avec la direction. Ils dénoncent notamment une charge de travail trop élevée, des contrats précaires et un personnel non formé, une mauvaise organisation du travail. "Les propositions de la direction ont été insuffisantes et ce jour les travailleurs sont à l'arrêt", a indiqué Evelyne Zabus, permanente pour la CNE (la Centrale nationale des Employés).

Pour la syndicaliste, le problème se situe dans le recours trop fréquent par Mestdagh à des contrats précaires, comme de l'intérim et des jobs étudiants. Ces personnes restent peu et ne sont donc pas formées, ce qui finit par alourdir la charge de travail du personnel engagé à plus longue durée, regrette la syndicaliste. "Les travailleurs ne s'en sortent plus, ils voient arriver une personne différente chaque jour." Parmi les autres points de mécontentement figurent aussi l'organisation du travail et la formation du personnel. Evelyne Zebus reproche également à la direction de ne pas avoir anticipé la période des fêtes de fin d'année.

Au total, 42 magasins étaient fermés ce matin à 8h, sur un total de 87 magasins (51 gérés par Mestdagh et 36 franchisés). Toutes les régions sont concernées.

Notre journaliste Aurélie Henneton qui était en direct de Charleroi dans le RTLINFO 13H, précisait "qu'un préavis de grève avait été déposé, dont l'échéance était le 30 novembre, et que le mouvement a démarré sans attendre, quand le préavis a été accepté."

"Cette grève prévoit deux jours de fermeture par semaine pour que le dialogue puisse rester ouvert. Mais il est tout à fait possible que ce mouvement se poursuive la semaine prochaine", précise notre journaliste.