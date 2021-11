Les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve sont annulées

Initialement déplacées d'octobre 2021 à mars 2022, les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve de l'année académique 2021-2022 sont annulées, a annoncé vendredi le CSE Animations par voie de communiqué.



"C'est la décision la plus responsable et la plus raisonnable à prendre", indique Lucie Drygalski, la présidente du cercle étudiant qui organise l'événement. Le CSE Animations a pris cette décision après avoir notamment rencontré les autorités communales et les représentants de la zone de police locale.

Le CSE Animations annonce toutefois préparer un évènement alternatif, culturel, sportif, folklorique, festif et associatif qui devrait avoir lieu en mars 2022, "dont le concept, la date exacte et les détails doivent encore être précisés".

Déjà annulée en octobre 2020 en raison du contexte sanitaire, la 43e édition des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve devrait donc se tenir en octobre 2022.