La vaccination obligatoire pour le personnel soignant sera-t-elle validée? Le gouvernement est toujours en réunion

Le gouvernement fédéral doit valider ce vendredi l'obligation vaccinale pour les soignants. Le projet prévoit une obligation pour le début d'année 2022. Les discussions sont cependant tendues.

La réunion du gouvernement fédéral a commencé ce matin et est toujours en cours. Selon nos informations, les membres du gouvernement se déchirent sur la question. Au départ, la réunion devait être un simple conseil des ministres réalisé à distance. Il s'est finalement transformé en conseil des ministres en présentiel. À l'heure d'écrire ces lignes, les discussions duraient depuis déjà 7H, et elles sont toujours en cours.

Rappelons qu'une décision est donc attendue concernant l'obligation vaccinale du personnel soignant. Celle-ci entrerait en vigueur dès le 1er janvier prochain. Les récalcitrants parmi les soignants tomberaient dans le chômage temporaire et pourraient même être licenciés dès le 1er avril.

C'est en quelque sorte une trahison

Plusieurs syndicats ont déposé un préavis de grève: le SETCa, la CNE et le CSC. Ce dernier a déposé un préavis d'une semaine à partir de lundi 22 novembre. Ce préavis concerne plusieurs hôpitaux en Wallonie et à Bruxelles et différentes actions seront menées. On ne sait pas encore lesquelles et elles dépendent de la décision du gouvernement fédéral. Certains syndicats s'opposent à la sanction liée à l'obligation vaccinale et d'autres sont opposés au principe même. Ils considèrent que s'il doit avoir une obligation, elle doit s'imposer à toute la population.

Anna Simula, une infirmière affiliée au SETCa s'exprime sur les problèmes que pourraient poser cette obligation vaccinale. "Ça veut dire que pour ceux qui vont rester sur le terrain, ça va être encore plus compliqué. Le personnel est fatigué", dit-elle. "Des gens vont tomber de plus en plus malade ou être en burn-out. Des lits vont se fermer et je ne sais pas comment on va soigner la population." L'infirmière considère que le politique manque de respect à la profession. "C'est en quelque sorte une trahison."

Une décision devrait être prise avant la fin de la journée.