Les couples de cigognes plus nombreux que jamais dans le ciel belge

196 couples de cigognes blanches ont été recensés en 2021 en Belgique. il s'agit d'un record,

Les couples de cigognes n'ont jamais été aussi nombreux en Belgique. C'est ce que rapporte vendredi l'organisation Natuurpunt. Le nombre de couples a augmenté de 55 unités en un an et se porte aujourd'hui à 196. La tendance à la hausse depuis plusieurs années devrait se poursuivre selon les observateurs spécialisés Wouter Faveyts et Koen Steenhoudt.

80% des couples ont été aperçus en Flandre, principalement près de la réserve du Zwin à Knokke-Heist et du parc animalier Planckendael à Malines. En Wallonie, c'est aux alentours de Pairi Daïza, à Brugelette, que les cigognes étaient les plus nombreuses. Ces oiseaux se faisaient rares en Belgique à la fin du 19e siècle, avant de réapparaître durant la seconde moitié du 20e. Depuis une vingtaine d'années, leur population s'accroît rapidement. Du côté de l'élevage, les résultats sont mitigés. Au total, 234 oisillons ont pris leur envol, soit 1,1 par nid. Un chiffre qui confirme une tendance à la baisse en Belgique et aux Pays-Bas. Celle-ci serait due à une difficulté pour les cigognes de collecter suffisamment de nourriture dans ces régions.