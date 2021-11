Le Salvador saisit 2,5 tonnes de cocaïne dans le Pacifique

(Belga) Le Salvador a saisi vendredi une cargaison de 2,5 tonnes de cocaïne d'une valeur de 62,5 millions de dollars lors d'une opération dans l'océan Pacifique au cours de laquelle quatre Equatoriens, trois Mexicains et deux Colombiens ont été arrêtés, a déclaré le président Nayib Bukele.

"Selon les estimations, il s'agit de plus de 2,5 tonnes (de cocaïne), d'une valeur de plus de 62,5 millions de dollars", soit "plus de 1.000 bitcoins", a écrit le président sur son compte Twitter. Les trafiquants de drogue présumés ont été arrêtés en mer à quelque 460 milles nautiques (851,92 kilomètres) au sud du port d'Acajutla, dans le département de Sonsonate, dans le sud-ouest du pays. "Neuf étrangers, trois bateaux et 135 sacs contenant chacun environ 20 paquets de drogue ont été découverts", a déclaré M. Bukele. (Belga)