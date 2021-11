Un immeuble de 4 étages déclaré inhabitable à la suite d'un incendie à St-Gilles

(Belga) Un incendie s'est déclaré samedi vers 16h00 rue Fernand Bernier à Saint-Gilles dans les combles d'un immeuble de 4 étages, a indiqué dans la soirée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Le bâtiment entier a été déclaré inhabitable. Aucun des occupants n'était présent sur les lieux.

L'incendie rapidement s'est propagé à travers le plancher en bois dans une cuisine du 3e étage. Les pompiers ont utilisé deux grandes échelles pour arroser le feu. Ils n'ont pas pu démonter le toit de l'extérieur, qui était composé de matériaux divers, dont des plaques en zinc. Ils ont en conséquence dû travailler depuis l'intérieur pour défaire l'isolation de la toiture. Cette opération a nécessité beaucoup de temps. Il y avait encore sur les lieux à 20h00 une des trois autopompes mobilisées sur cette intervention, car le déblai était toujours en cours. L'ensemble de l'immeuble a été déclaré inhabitable en raison de l'incendie, mais aussi de l'eau utilisée pour l'extinction qui s'est abondamment écoulée dans les étages inférieurs à travers les planchers en bois. L'électricité et le gaz ont été coupés et les compteurs ont été scellés. Aucune personne n'était sur place à l'arrivée des pompiers sur les lieux. Il n'y a donc pas de blessé. Les 3e et 4e étages semblaient inoccupés et il y avait plusieurs petits appartements dans les étages inférieurs. L'origine de l'incendie reste à déterminer. L'hypothèse d'un problème électrique doit entre autres être vérifiée.