NRJ Music Awards 2021 - Vitaa & Slimane raflent deux trophées aux NRJ Music Awards

(Belga) Vitaa & Slimane ont raflé deux trophées lors de la 23e cérémonie des NRJ Music Awards (NMA) qui se déroulait samedi à Cannes.

Les deux artistes ont été récompensés dans la catégorie Groupe/duo francophone de l'année et Clip de l'année pour "De l'or". Vitaa a par ailleurs ouvert la soirée avec Gims. Huit ans après leur première collaboration, ils ont chanté "Prends ma main" devant le public de la cérémonie musicale. La jeune chanteuse Eva a quant à elle reçu son tout premier NRJ Music Award, devant Louane ou encore Yseult. Elle a été désignée Artiste féminine francophone de l'année. Le trophée de l'Artiste masculin francophone de l'année a lui été décerné à Dadju pour la deuxième année consécutive. Les NRJ Music Awards ont également couronné la chanteuse britannique Dua Lipa comme Artiste féminine internationale et Ed Sheeran comme Artiste masculin international. Ce dernier a aussi reçu le prix de la Chanson internationale de l'année grâce à "Bad Habits". Du côté des découvertes, le gagnant de la catégorie Révélation francophone de l'année est NAPS et la gagnante de la Révélation internationale de l'année est Olivia Rodrigo. Le Groupe/duo international de l'année est Coldplay. Les Britanniques ont en outre été applaudis pour "My Univers", Collaboration internationale de l'année avec le groupe de K-Pop BTS. Amel Bent et Hatik ont eux été récompensés dans la catégorie Collaboration francophone de l'année pour "1, 2, 3". DJ Snake a été sacré DJ de l'année pour la quatrième fois consécutive et le groupe Imagine Dragons s'est vu décerner le NRJ Music Award d'honneur pour leur carrière. Enfin, le public a plébiscité "Évidemment" de Kendji Girac comme Chanson francophone de l'année. Au total, 15 récompenses ou prix honorifiques ont été attribués lors de l'événement musical animé par Nikos Aliagas. Après une édition 2020 qui s'était déroulée à Paris pour limiter les déplacements en période de crise sanitaire, les NRJ Music Awards étaient de retour sur la Croisette cette année. (Belga)