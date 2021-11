Boulette du SPW EMPLOI: des milliers de personnes doivent rembourser une partie d'une prime corona

"Le SPW demande, à certains indépendants concernés par la prime 16b, de rembourser une partie de celle-ci", explique Aurélie via le bouton orange Alertez-nous. Elle dit avoir reçu un mail qui l'oblige à rembourser le montant d'une prime corona perçue.

Et elle n'est visiblement pas la seule. Vous êtes nombreux à nous signaler la réception d'un mail du SPW Economie-Emploi mentionnant une erreur lors de l'octroi d'une prime de 3.500 euros. Le mail reçu par de nombreuses personnes indique : "Une erreur matérielle s'est glissée au moment du paiement et c'est un montant de 3.250 euros qui aurait dû vous êtes versé. Nous sommes sincèrement désolés pour le désagrément occasionné." Et de conclure: "Nous vous prions de nous rembourser 250 euros avant le 20 décembre."

Nombre de lecteurs nous ont contactés afin de savoir s'il s'agissait d'une énième arnaque en ligne ou pas. Vérification faite, il n'en est rien. "Le contenu du mail est en effet malheureusement correct", explique le porte-parole du SPW.

On en est évidemment et sincèrement désolé. Une erreur a été commise et 250 € doivent être remboursés. L'arrêté était clair et mentionnait bien une indemnité de 3.250 €. On n'a légalement pas d'autre choix que de réclamer le trop-perçu."

Au total, 12.000 dossiers sont concernés. Une nouvelle qui n'enchante pas les personnes concernées si l'on en croit les messages reçus via le bouton orange Alertez-nous: "On rame depuis des mois. Cette indemnité a été reçue en juin", explique l'une d'elle. Une autre ajoute: "La situation est toujours difficile pour beaucoup d'indépendants qui ont accumulé les dettes depuis le début de la pandémie !"

Par ailleurs, plus de 270.000 dossiers liés à des primes corona en tout genre ont été traitées par le SPW qui indique que 96,7% d'entre eux ont été déjà traités. Les quelque 8.726 dossiers restants le seront d'ici le 31 décembre.