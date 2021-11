Prévisions météo: les prochaines neiges attendues d'ici quelques jours

Cela ne vous a certainement pas échappé, il fait de plus en plus frais. Dès ce lundi, le thermomètre va sérieusement baisser… Mais à quoi faut-il s’attendre ? David Dehenauw fait un point sur la météo.

Pour l'ensemble des températures, cela oscille entre 8 et 5 degrés pour ce dimanche. Puis, à partir de lundi, on aura un temps plus frais mais souvent ensoleillé, certainement en plaine. En Ardenne, il y aura davantage de nuages pour lundi. Mais pour le reste de la semaine, on aura des températures en plaine entre 5 et 6 degrés durant la journée et proche de zéro à plus deux degrés durant la nuit. En Ardenne, des températures négatives durant la nuit mais le temps restera sec jusqu’à mercredi.

Jeudi, il y aura quelques pluies sur l’ouest. Mais en fin de semaine et durant le week-end prochain, avec les températures encore plus basses qui arrivent, on devrait voir les premières neiges apparaître en Haute Ardenne mais pas en plaine.

Combien de temps cet épisode de froid va-t-il durer ?

On est parti pour des températures de 5-6 degrés en fin de semaine et en début de la semaine prochaine avant d'avoir une remontée des températures vers 7-8 degrés dans le courant de la semaine prochaine. Mais ce qui est sûr et certain, c’est qu’on aura quand même une certaine fraîcheur à partir de ce lundi et pour au moins une semaine.