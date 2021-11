Que faut-il planter dans votre jardin avec cette météo plus froide? Voici les conseils de spécialistes

Avec cette météo de plus en plus froide, il est temps de penser à s'occuper de son jardin ou de sa terrasse. Y a-t-il des précautions particulières ?

Les températures diminuent, c'est donc le bon moment pour s'occuper de sa terrasse ou de son jardin. "Connaitre un peu son terrain, savoir s'il est à l'ombre, s'il est ensoleillé, quelles sont les conditions climatiques et environnementales de son jardin, et en fonction choisir la plante qui est la mieux adaptée, conseille Charlotte Simon, assistante de projet chez Natagora. Après, c'est aussi en fonction de ses envies, si on veut du très fleuri, quelque chose qui nécessite peu d'entretien..."

La période est idéale pour planter arbres et arbustes avant l'arrivée des premières gelées. "C'est la bonne période, assure Jean Nielsen, bénévole chez Natagora. Il faut planter le plus vite possible ne pas laisser se dessécher les racines. C'est la clé du succès."

C'est aussi le bon moment pour les rosiers, hortensias et plantes grimpantes et aromatique. Mieux vaut éviter un sol trop humide au moment de planter.