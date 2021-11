Le site internet Ma Santé victime d'une panne

Plusieurs personnes ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour nous signaler une panne du site www.masante.belgique.be. "Le site masante.be en panne. Impossible d'obtenir un code pour un test. Tracing à l’arrêt du coup", nous a écrit un témoin. "Grand problème pour les voyageurs et ceux qui veulent avoir leurs pass pour assister aux événements", nous a indiqué Chafika.

L'outil d'auto-évaluation pour le coronavirus, accessible via la plateforme Ma Santé, n'était effectivement pas accessible dimanche. Les formulaires Passenger Locator Form (PLF) ne peuvent pas non plus être complétés. Le SPF Santé publique confirme les problèmes. "Il y a une panne chez le fournisseur Smals, des techniciens y travaillent", précise la porte-parole Wendy Lee.

La panne touche également la plateforme Ma Santé, et donc l'outil d'auto-évaluation pour savoir si un test est nécessaire. Un PLF peut toujours être rempli en version papier, après avoir été imprimé.