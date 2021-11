Météo - Temps sec et ensoleillé pour entamer la semaine

(Belga) Pour entamer la semaine, le temps sera sec et ensoleillé mais parfois de la grisaille matinale gravitera sur le centre et l'est, annonce l'IRM lundi, précisant que les maxima oscilleront autour de 6 ou 7°C, sous un vent piquant de nord­-est.

Lundi matin, l'institut prévoit de la grisaille sur l'Ardenne, le Condroz et sur les régions allant de l'est du Hainaut au Limbourg, avec possibilité de quelques gouttes ou flocons de neige en Hautes­ Fagnes. Ailleurs, le temps sera ensoleillé. L'après­ midi, il fera lumineux sur la plupart des régions mais il faudra composer avec un vent piquant de nord­-est. Les maxima se situeront entre 2 et 4°C en Ardenne, entre 5 et 7°C dans le centre, et autour de 8 ou 9°C dans la région côtière. (Belga)