Déjà des promotions Black Friday alors qu’on n’est pas vendredi: sont-elles intéressantes?

Le Black Friday, ce jour de soldes folles, c’est théoriquement ce vendredi. Mais tous les commerçants ou presque l’ont transformé en quinzaine de soldes.

Le 4ème jeudi de novembre, aux États-Unis, c’est Thanksgiving. Historiquement, une fête chrétienne et musulmane. Aujourd’hui, un jour férié laïque où l’on mange de la dinde en famille. Et le jour après, c’est le Black Friday ! Le coup d’envoi symbolique de la période des achats de fin d’année. Trois jours de folies, vendredi, samedi et dimanche, au cours desquels les grandes enseignes américaines vont rivaliser d’inventivité pour faire exploser la consommation à coups de juteuses promotions et d’actions commerciales. Quant au consommateur américain, il va se précipiter, liste de cadeaux à la main, pour saisir les affaires de l’année. C’est comme cela depuis les années soixante.

Comptes plus en rouge ou noir de monde?

Pourquoi le qualificatif de noir ? Il y a plusieurs thèses. Cela peut être pour une bête histoire de comptabilité. Pour les commerces qui font des pertes, ce vendredi-là signe le retour du profit dans les livres de comptes, les comptes passent donc du rouge au noir ! Black Friday ! Ou pour les routes noires de monde aux Etats-Unis lors de ces soldes monstres.

Un Cyber Monday fondu dans une quinzaine de soldes

Et puis, il y a aussi le Cyber Monday. Le lundi qui suit le Black Friday, comme les consommateurs retournent travailler, ils continueront de chasser les juteuses promotions, mais en ligne cette fois, sur les sites d’e-commerce. Mais ne rêvons pas, ce Cyber Monday a déjà commencé depuis belle lurette.

Black Friday et Cyber Monday ont dégénéré en semaine monstre de soldes, voire parfois en quinzaine de soldes.

Une étude montre qu'il ne s'agit pas souvent de vraies promotions

Est-ce que l’on va vraiment faire de bonnes affaires avec ces promotions ? Pas nécessairement. Les études démontrent que les commerçants sont en général forts créatifs et que les prix barrés ne sont que rarement les derniers prix pratiqués juste avant les promotions du Black Friday.

Pour la première fois, l’année passée, Test Achat a effectué une étude sur ce sujet en Belgique. En gros il y a deux problèmes pour le consommateur :

1. Une majorité des produits analysés avaient avaient été au moins une fois proposés au même prix ou moins cher.

2. Nombre de produits soldés sont des anciennes versions.

Bref, il y a surtout une très forte communication marketing sur ce Black Friday.

Conclusion : une fois de plus soyez un consommacteur responsable. Posez-vous d’abord bien la question du besoin que vous avez de ces produits annoncés avec de fortes réductions. Ensuite, cherchez, comparez … pour savoir si vous faites vraiment une bonne affaire ! Et encore une fois les associations de consommateurs sont de bonnes sources d’infos.