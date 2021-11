Le club d'athlétisme de Huy ne veut plus de sa piste de 250m: "C'est trop petit, on risque de se prendre un javelot sur la tête" (vidéo)

A Huy, le club d'athlétisme ne veut plus de sa piste de 250m. Il lance un appel pour construire une piste aux normes, de 400m.

Vieille de 40 ans, la piste de Huy est trop petite et dégradée. Le tartan est très usé. Et ses 250m de long sont insuffisants. Une piste aux normes doit mesurer 400 m, compter 8 pistes au lieu de 4 actuellement et permettre ainsi d’espacer les différentes disciplines. "Quand vous faites, par exemple, du lancer de javelot, du lancer de disque, il y a du danger, affirme Armand Pirotte, président du club d'athlétisme de Huy. C’est trop petit, beaucoup trop petit. C’est notre souci l’étroitesse de cet endroit".

Le club d’athlétisme de Huy espère pouvoir profiter d'un appel à projets lancé par la région wallonne. Au moins 2 millions d’euros seraient nécessaires à la construction d’une piste digne de ce nom, y compris dans une commune voisine.