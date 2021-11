L'heure de pointe particulièrement calme en raison du retour du télétravail obligatoire

(Belga) L'heure de pointe de ce lundi matin a été plus calme que la normale sur les grands axes du nord du pays, selon le Centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum) qui a attribué cela aux mesures, en vigueur depuis ce jour, relatives au télétravail.

Vers 7h45, on comptait 120 km d'embouteillages sur les autoroutes flamandes mais cela a rapidement diminué alors que d'habitude, le pic de trafic intervient vers 8h15. Les incidents ont également été moins nombreux. En Wallonie, deux accidents étaient signalés lundi matin sur le site Trafiroutes: sur la A8 à vers Tournai à hauteur de Mourcourt et sur le petit ring (R9) de Charleroi dans le tunnel Hiernaux. Le Comité de concertation a de nouveau rendu le télétravail obligatoire dans le secteur privé et dans toutes les administrations publiques, sauf si la nature de la fonction ou la continuité des activités ne le permettent pas. Depuis ce lundi et jusqu'au 12 décembre inclus, un jour de présence au travail par membre du personnel est autorisé. (Belga)