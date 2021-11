Deux hommes sous mandat d'arrêt pour extorsion de prostituées du quartier nord à Bruxelles

La police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-Ten-Noode) a procédé à des perquisitions mercredi dernier aux domiciles de trois suspects majeurs pour des faits d'extorsion sur des prostituées. Les trois intéressés ont été mis à la disposition d'un juge d'instruction, qui a délivré deux mandats d'arrêt à leur encontre, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles.



Les deux hommes sont inculpés de faits d'extorsion à l'aide de menaces, violences et arme à l'encontre de prostituées. Les faits se sont déroulés dans le quartier Nord entre juin et juillet derniers. Des travailleuses du sexe ont dénoncé s'être vues réclamer un montant par jour et par fille sous peine de représailles physiques ou bien à leur carrée, leur lieu d'exercice. Elles avancent qu'un groupe de jeunes hommes leur rendaient quotidiennement visite et les obligeaient sous la menace à les payer. La police de Bruxelles-Nord a mené une enquête qui a permis d'identifier des suspects.