L'employeur de Romanie veille à son bien-être, elle a donc pu bénéficier d'un congé maternité allongé: "On reçoit le choix"

Pour attirer de nouveaux employés, de plus en plus d'entreprises proposent des avantages extra-légaux innovants. Elles tentent de se distinguer, par exemple, en proposant un congé de maternité ou de paternité plus long avec un maintien du salaire.

Chez InBev Belgium, la bière est la marque de fabrique. Pour assurer sa production, il y a près de 3.000 employés belges. Du personnel ravi de bénéficier d'un congé parental allongé. Romanie Dendooven est directrice des affaires publiques et juridiques, elle témoigne au micro de RTL INFO. Mère de deux enfants de 3 et 1 an, son congé de maternité était de 15 semaines. La reprise du travail était un réel défi pour la jeune maman. "Je ne me sentais pas encore prête de reprendre mon boulot à plein temps. J'avais un bébé qui dormait à peine. J'allaitais. C'était donc vraiment un défi de combiner le retour au boulot avec un jeune bébé. Ce qui est si important, c'est qu'ici, on reçoit le choix. Il n'y a pas une attente d'être de retour après 15 semaines, mais justement de prendre un peu plus son temps." Désormais, le congé des jeunes mamans de l'entreprise est de 26 semaines. Pour les jeunes papas ou co-parents, il passe de 3 à 4 semaines, le tout 100% rémunéré. "On veut créer cette ambiance, ce lieu de travail idéal pour que tout le monde puisse être une meilleure personne à la maison et aussi au travail", assure Sonja Pianalto, directrice des ressources humaines. Il y a une certaine responsabilité à veiller à la santé des employés Ces avantages sont aussi à retrouver dans d'autres entreprises. Par exemple, pour les employés pratiquant du sport sur leur temps de midi, un jour de congé supplémentaire est offert. Un examen médical peut aussi être totalement pris en charge par la société. Avec le télétravail, de nombreuses initiatives sont prises par les employeurs. "Ils sont devenus plus conscients du fait que les travailleurs doivent prester beaucoup, il y a plus de stress, déclare Kathleen Jacobs, conseillère juridique chez SD Worx. En tant qu'employeur, il y a aussi une certaine responsabilité à veiller à la santé des employés." Une manière d'attirer de nouveaux talents, surtout pratiquée par les grandes entreprises. Leur message est clair: la famille n'est aujourd'hui plus mise de côté.