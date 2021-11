Coronavirus - De Croo, Wilmès, Van Quickenborne, Dedonder et Verlinden en quarantaine

(Belga) Le Premier ministre Alexander De Croo et ses ministres Sophie Wilmès, Annelies Verlinden, Ludivine Dedonder et Vincent Van Quickenborne vont subir un test PCR et resteront en quarantaine jusqu'à ce que le résultat du test soit négatif, indique lundi soir le cabinet de M. De Croo. Ces membres du gouvernement ont rencontré plus tôt dans la journée le Premier ministre français, Jean Castex, qui a été testé positif au coronavirus en soirée.

Après avoir été prévenu par son homologue français, Alexander De Croo "a immédiatement interrompu ses activités", indique le cabinet. Il sera testé mercredi et restera en quarantaine jusqu'au résultat négatif du test. Les autres ministres concernés par la rencontre avec le Premier ministre français feront de même. Toutes les mesures de précaution en vigueur ont été appliquées, précise-t-on encore. (Belga)