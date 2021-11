Castex positif au Covid-19, son homologue et quatre ministres belges en quarantaine

Le Premier ministre français Jean Castex, a été testé positif lundi soir au Covid-19, provoquant la mise en quarantaine de son homologue belges Alexander De Croo avec quatre ministres.

Tous s'étaient retrouvés à Bruxelles dans la matinée pour une réunion sur le thème de la sécurité. Les cinq responsables belges passeront un test PCR et resteront en quarantaine jusqu'à ce que le résultat du test soit négatif, a précisé le cabinet du chef du gouvernement belge.

Il s'agit des ministres Sophie Wilmès (Affaires étrangères), Ludivine Dedonder (Défense), Annelies Verlinden (Intérieur) et Vincent Van Quickenborne (Justice).

Jean Castex était lui accompagné des ministres des Armées, Florence Parly, de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de la Justice, Eric Dupond-Moretti, du secrétaire d'Etat à l'Europe, Clément Beaune.

Le directeur général de la Sécurité intérieure, Nicolas Lerner, celui de la Sécurité extérieure, Bernard Emie, le procureur national antiterroriste, Jean-François Ricard, et le Coordonateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, Laurent Nunez, faisaient également partie de la délégation lors de ce déplacement.

Après une conférence de presse consacrée à la coordination stratégique et opérationnelle en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, MM. Castex et De Croo avaient déposé une gerbe de fleurs au pied du monument en mémoire des victimes d’attentats terroristes. Ils avaient ensuite été rejoints par les quatre ministres belges.

L'agenda de Jean Castex "sera aménagé ces prochains jours afin qu'il poursuive ses activités tout en étant à l'isolement" pendant dix jours, a indiqué à l'AFP Matignon.

Le Premier ministre souffrait lundi soir de "légers symptômes", selon son entourage, notamment une "légère toux".

Il avait appris lundi après-midi que l'une de ses filles âgée de 11 ans avait été testée positive. "Il a donc immédiatement pratiqué un test PCR, qui s'avère positif", a expliqué Matignon.

Matignon a indiqué que Jean Castex n'avait pas vu Emmanuel Macron depuis le Conseil des ministres, mercredi matin.

Le chef du gouvernement français, 56 ans, avait été vacciné au printemps, sa deuxième injection d'AstraZeneca datant du 19 juin, et était éligible à une dose de rappel le 19 décembre prochain.

Il n'avait jusqu'alors jamais été testé positif.

- Déplacements reportés -

Les services du Premier ministre ont assuré que M. Castex avait "toujours strictement respecté les gestes barrière", en estimant que "cela arrivait à de nombreux parents d'être contaminés par leurs enfants" mineurs de moins de 12 ans, inéligibles à la vaccination.

Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a considéré lundi que le test positif du Premier ministre "(prouvait) que vacciner ne règle pas tout", en appelant à "rétablir la gratuité des tests" pour tous, alors qu'ils ne le sont que pour les personnes vaccinés.

Depuis le début de la pandémie, le Premier ministre avait déjà été cas contact au Covid-19 à trois reprises: en septembre 2020 lors du Tour de France après avoir partagé la voiture du directeur de la compétition, Christian Prudhomme, une seconde fois à la suite d'un dîner avec Emmanuel Macron en décembre, puis en juin, après que l'épouse de M. Castex avait contracté la maladie.

Avant lui, le président Emmanuel Macron avait été testé positif en décembre 2020. Plusieurs ministres ont également contracté le virus, comme le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, celle de la Culture, Roselyne Bachelot.

Celui du Commerce extérieur Franck Riester avait été testé positif en mars 2020, ainsi que les secrétaires d'État à la Transition écologique de l'époque, Brune Poirson et Emmanuelle Wargon.

La France connaît depuis plusieurs semaine une cinquième vague de l'épidémie. En moyenne calculée sur sept jours, le nombre de cas quotidiens a presque doublé en une semaine: il est désormais de plus de 18.000, contre 10.000 une semaine auparavant.