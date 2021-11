À Bruxelles, 70% de la population adulte sont désormais vaccinés: 25.400 doses données en une semaine

Le seuil des 70% de la population bruxelloise âgée de 18 ans et plus qui a été entièrement vaccinée a été franchi la semaine dernière, a affirmé mardi la responsable Covid de la Commission communautaire commune, Inge Neven, lors d'un point hebdomadaire de la situation sanitaire à Bruxelles.



Selon Mme Neven, quelque 25.400 doses de vaccins ont été administrées dans la capitale au cours de la semaine écoulée, parmi lesquelles 6.100 premières doses, 7.700 deuxièmes et 11.600 doses de rappel.

Au total, 70% de la population bruxelloise adulte est entièrement vaccinée (72% en première dose). Cela concerne 57% de l'ensemble de la population de la capitale (59% en première dose) En ce qui concerne la troisième dose, la vaccination du personnel soignant est en cours. C'est le cas dans les maisons de repos (et de soins) depuis deux semaines.

Les convocations pour la troisième vaccination ont été envoyées lundi aux 16.000 personnes des services de santé de première ligne. Au niveau épidémiologique, le nombre de cas positifs continue d'augmenter, mais moins fortement qu'ailleurs dans le pays. En atteste le taux de positivité des tests; 10,3% à Bruxelles, contre 15,4% en moyenne en Belgique.

Le nombre de personnes prises en charge aux soins intensifs est de 90 (60 il y a quelques semaines). Selon Inge Neven, lors de la vague précédente, à chiffres de contamination comparables, le nombre d'hospitalisations était plus élevé, sous un régime de mesures plus strictes. Cela démontre si besoin en est l'effet bénéfique de la vaccination au niveau collectif.

Le taux de reproduction du virus à Bruxelles est de 1,2, ce qui signifie qu'une personne contaminée transmet le virus à 1,2 personne en moyenne. Le taux d'incidence de la pandémie au cours des deux dernières semaines est de 989 pour 100.000 habitants.

Le plus grand nombre d'infections est observé dans la tranche de population âgée de 20 à 49 ans. La responsable de la cellule Covid de la CoCom a enfin indiqué le l'institution bicommunautaire continuait à bien gérer les volumes au niveau du tracing: 11.000 PLF ont été traités la semaine dernière, dont 80.000 ont fait l'objet de prise de contact; de même que 4.600 cas de contacts à haut risque de contamination dont 89% ont été joints par téléphone.