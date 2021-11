Enquêtes: l'inspecteur Bertrand Caroy essaye de réconforter une automobiliste qui vient d'avoir un accident

Ce soir, après le RTL INFO 19H, suivez dans votre magazine "Enquêtes" le travail effectué par les patrouilles de police en Belgique. Cette semaine, l'inspecteur Bertrand Caroy aura la lourde mission de réconforter une automobiliste qui a provoqué un accident de la route et qui n'a pas vu un autre automobiliste alors qu'il circulait dans son angle mort. La dame est en pleurs après avoir provoqué une collision. L'inspecteur de police la rassure: "L'automobiliste est juste blessé à la tête et au pied, cela aurait pu être beaucoup plus grave..."

