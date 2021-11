Un demi-jour de congé le 24 décembre pour les écoles de la FWB

(Belga) Les enseignants et élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, auront l'autorisation de quitter leurs écoles le vendredi 24 décembre - jour du Réveillon - plus tôt, dès midi, rapporte mercredi Sudinfo. Une information aussi confirmée par L'Avenir et Le Soir.

Une circulaire va être prochainement distribuée par la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir, en ce sens. Elle prévoit qu'une demi-journée de congé soit octroyée aux élèves et professeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles le vendredi 24 décembre, sous forme de dispense de service. Il ne sera pas demandé aux écoles de prévoir une garderie l'après-midi. La dernière fois qu'une telle dispense avait été prévue, car le réveillon de Noël n'était pas un jour de congé scolaire, remonte à il y a onze ans. (Belga)