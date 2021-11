Les cours finiront à midi le 24 décembre dans les écoles de la FWB: qu'en pensent les parents?

Le jour du Réveillon de Noël, enfants et professeurs auront fini à midi. Une circulaire vient d’être envoyée aux écoles. Les garderies ne resteront pas nécessairement ouvertes, il reviendra aux directions de décider. Mais qu'en pensent les parents?

Vous êtes nombreux à avoir déclenché le bouton orange Alertez-nous ce matin en réaction à l'annonce de la circulaire distribuée par la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir. Celle-ci annonce que le jour du Réveillon de Noël, soit le 24 décembre, enfants et professeurs auront fini à midi. C'est une demi-journée de congé en plus.

"Par chance, je viens de passer à 4/5ème et je ne travaille par les vendredis. On va donc pouvoir préparer le réveillon tous ensemble", s'exclame une maman dans le RTLINFO13H.

Stéphanie Gob, la directrice de l'école Notre-Dame des Graces, réagit à cette nouvelle avec enthousiasme: "Nous avons plus de 15 nationalités différentes dans notre école, et cela va leur permettre de ne pas passer le réveillon de Noël dans un avion ou leur voiture et de le préparer à leur aise. Beaucoup de parents étaient en effet inquiets de ne pas avoir les cours suspendus."

Harmony a déclenché le bouton orange Alertez-Nous ce matin et elle déplore cette décision. Elle a déjà dû puiser dans ses congés pour palier aux différentes quarantaines imposées dans l'école de ses enfants. Elle nous écrit: "A la base des garderies étaient prévues puis finalement pas... En tant que parents nous supportons beaucoup actuellement entre les fermetures des classes, masques ou pas masques, vaccins ou pas vaccins... Et la, ils croient quoi? Que nous avons tous l'opportunité d'avoir un demi jour de congé le 24 décembre? Ou que nous avons encore tous des congés à rallonge?"

Eric s'inquiète que ses enfants qui vont rester jusque 17h à la garderie parce qu'il doit travailler ce jour-là ne le vivent mal.

Cette information arrive un mois avant le réveillon de Noël pour que les parents en difficulté puissent s'organiser plus facilement.