Une école est en feu à Templeuve ce jeudi matin: "Elle est quasiment démolie entièrement"

Une école est en feu à Templeuve, près de Tournai, rue de Roubaix. C'est Thomas qui nous a alerté via le bouton orange, envoyant photos et vidéo. Il s'agit de l'école de la Providence. Six casernes de pompiers ont été déployées sur les lieux, l'école est entièrement sinistrée.

"Un incendie s'est déclaré vers 4h10 ce matin. Nous n'en connaissons pas les causes actuellement. Il y a encore une quarantaine de pompiers sur place, même si l'incendie est maîtrisé. C'est une école qui accueille plus de 150 élèves, et elle est quasiment démolie entièrement", nous a expliqué Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre.

"La direction va tenter de joindre les parents, on leur conseille de ne pas venir déposer leurs enfants. Mais bien entendu, nous avons mis un bâtiment communal à disposition: les enfants qui arriveraient seront accueillis par une structure communale. Des instituteurs vont les accueillir".