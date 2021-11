Les hôpitaux se remplissent de cas covid: un comité de concertation aura bien lieu "dans les prochains jours"

La situation s'emballe et comme on le craignait, les mesures prises la semaine passée ne produisent pas (encore?) leurs effets. Alain Maron parle d'un nouveau comité de concertation (synonyme de mesures de restrictions) pour "les prochains jours". Annelies Verlinden (ministre fédéral de l'Intérieur) estime quant à elle que ça pourrait déjà être demain...

Le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron était l'invité de Fabrice Grosfilley ce jeudi matin. Il est revenu sur la situation sanitaire et ces chiffres de plus en plus alarmants de propagation du variant delta du coronavirus.

"Les modèles prévoient, pour le moment, un pic dans les hospitalisations pour la mi-décembre, aux alentours de 1.000 lits aux soins intensifs. Ce qui est une situation extrêmement tendue. Mais pour que ça se passe, dans les prochains jours, il faut une inflexion. C'est ce que prévoyait les différents modèles mathématiques, qui en général se trompent peu, mais maintenant ça doit se traduire dans les faits. Or il devient inquiétant de ne pas voir cette inflexion", a-t-il expliqué. "Je pense que l'affolement ne sert à rien, même si je suis moi-même extrêmement inquiet. Nous sommes sur un fil dangereux, la situation doit s'améliorer car il y a un risque important de débordement du système hospitalier".

Quant au prochain comité de concertation, qui pourrait durcir les mesures pour arriver à cette inflexion, Alain Maron confirme qu'il devrait avoir lieu prochainement. "Si j'ai bien compris, il est prévu qu'il y en ait un au début de la semaine prochaine, ou en tout cas dans les prochains jours".

Dès demain ?

Sur Radio 1, en Flandre, Annelies Verlinden, ministre fédérale de l'Intérieur, a été plus précise. Dans l'émission "De Morgen", elle n'exclut pas la possibilité que le Comité de concertation se réunisse même demain, vendredi. "S'il est nécessaire d'agir, nous devons agir. Nous avons toujours dit que nous pouvons agir rapidement lorsque cela est nécessaire, et lorsque les chiffres se présentent de telle sorte qu'une action est nécessaire, nous devons également prendre des décisions."

La ministre pense aux secteurs où de nombreuses personnes se rassemblent et où il est difficile de garder une distance, comme la vie nocturne et les événements de masse. "Il y a des secteurs, comme les dancings et les discothèques, qui sont désormais confrontés à des mesures difficiles. On les aide en ne laissant pas trop longtemps subsister l'ambiguïté. En ce qui me concerne, ce sont des choses dont il faut discuter". Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de discussions au sein du gouvernement pour préparer un éventuel comité de concertation, a indiqué le ministre. "Je peux vous assurer que nous discuterons avec le Premier ministre lorsque nous devrons nous réunir à nouveau et je pense que ce sera beaucoup plus tôt que ce que nous avions initialement prévu."