Météo: une fin de semaine pluvieuse puis... la NEIGE dans les Ardennes

La journée de ce jeudi débutera sous la grisaille. Le temps sera généralement sec en matinée, sauf sur l'ouest du pays où quelques gouttes de pluie sont attendues. Au fil des heures, la zone de précipitations progressera vers le centre puis le sud du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans les Hautes-Fagnes, les averses pourront prendre un caractère hivernal. Les températures oscilleront entre 2 ou 3 degrés en Ardenne, 6 degrés sur le centre et 8 ou 9 degrés à la mer, sous un vent modéré de direction variable.

En soirée, de larges éclaircies alterneront avec des champs nuageux, à l'origine de quelques averses sur l'ouest et le centre. Sur le sud du pays, la nébulosité sera plus abondante et de faibles précipitations, à caractère hivernal en haute Ardenne, seront possibles.

Pendant la nuit, de la brume et du brouillard (givrant) pourront se former principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les minima seront de l'ordre de -2 degrés en Hautes-Fagnes, 0 degré dans le centre et 5 degrés à la mer, sous un vent faible à modéré qui soufflera de secteur ouest. Pour vendredi, l'IRM annonce un temps variable avec le passage d'une zone de pluie active en fin de journée. Les températures ne dépasseront pas 6 degrés.

Ce week-end, ce temps maussade persistera, avec des averses qui pourront prendre un caractère hivernal. En Haute-Ardenne, de la neige est attendue. Samedi, le temps sera très variable avec de nombreux nuages et de régulières averses. En Ardenne, il s'agira de neige fondante ou de neige. Sur le centre et en Campine, de la neige fondante pourra être observée sous une averse plus intense. Les maxima atteindront 0 ou 1 degré sur les Hautes-Fagnes, 4 degrés sur le centre et 6 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré de secteur ouest ou sud-ouest dans l'intérieur des terres. A la mer, il s'agira d'un vent assez fort de nord-nord-ouest.