Un comité de concertation se réunit en urgence ce vendredi: voici les chiffres qui inquiètent les autorités

Un Comité de concertation aura lieu vendredi à 8h, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo jeudi à la Chambre. Celui-ci se penchera sur la situation sanitaire, alors que les contaminations au Covid-19 ont atteint lundi un chiffre record depuis le début de la pandémie avec 23.621 cas. Le regard sera néanmoins tourné vers les hospitalisations et les occupations en soins intensifs.

Pour savoir comment circule le virus, il faut étudier son taux de positivité. Ce dernier correspond au nombre de cas détectés positifs par rapport au nombre de tests effectués. Selon les chiffres fournis par Sciensano, ce taux de positivité était stable jusqu'au 11 octobre. Il avoisinait alors les 5%. Brusquement, sa courbe augmente pour atteindre plus de 15 % aujourd’hui. Soit 3 fois plus. C'est le signe que le virus circule de plus en plus au sein de la population.

Cette circulation a un impact sur les soins intensifs. Cela s'observe notamment avec le nombre de lits occupés en soins intensifs. On en compte 659 selon le dernier chiffre officiel. Et cela s’accélère depuis des semaines.

Deux scénarios sont envisagés aujourd'hui.

Le premier, le plus optimiste, prévoit une stabilisation dans la semaine prochaine. Ce qui donnerait environ plus de 800 lits occupés.

Problème, nous allons plutôt vers le second scénario, avec un virus qui circule trop et une projection de plus de 1.200 lits occupés

Ce scénario conduirait à annuler les opérations urgentes des patients atteints d’autres maladies graves que le Covid. Pour l’instant, la vaccination joue son rôle.

Aux soins intensifs, un tiers des patients sont vaccinés et les deux tiers sont des non vaccinés, nous explique le porte-parole interfédéral dans la lutte contre le Covid, Yves Van Laethem.

Mais pour les experts, cela ne suffit plus compte tenu de la circulation du virus. Il faudrait des mesures plus fortes, d’où le comité de concertation de demain.