Accident minier en Sibérie: le bilan s'élève finalement à plus de 50 morts

(Belga) Le bilan de l'explosion dans une mine de charbon survenue jeudi matin en Sibérie s'alourdit encore, pour porter le nombre total de décès à 52, ont rapporté en fin de soirée les agences de presse russes Tass et Ria Novosti, citant les services de secours sur place. Plus tôt dans l'après-midi, un bilan provisoire de 14 morts avait été communiqué.

Parmi les victimes, on compte également six secouristes. Au total, 239 mineurs ont pu être secourus, et plus de 40 ont dû être hospitalisés. Il s'agit du pire accident minier survenu cette année en Russie. Le directeur de 47 ans, son suppléant et un contremaître ont été interpellés. (Belga)