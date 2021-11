Dans les hôpitaux, la situation est inquiétante: "Il est urgent d'arrêter cette croissance", réagit le directeur du CHU de Liège

Entre le 19 et le 25 novembre, il y a eu en moyenne 303,6 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 22% par rapport à la période de référence précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin. Au total, 3.462 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 669 patients traités en soins intensifs. "La situation est pire que dans le pire scénario proposé par les experts il y a quelques semaines", a déclaré hier à la chambre le Premier ministre, Alexander De Croo. "Ça continue à évoluer puisque dans notre CHU, on a atteint les niveaux de la 3e vague, on l'a même dépassé avec une centaine de patients Covid positifs et une vingtaine de lits de soins intensifs occupés par ces patients sur 50 lits", Pierre Gillet, directeur médical du CHU de Liège.

Au CHU de Liège, la moitié des interventions chirurgicales sont reportées

Selon lui, de nouvelles mesures sont nécessaire pour diminuer la contagion. "On a dû diminuer de 50 % les chirurgies programmées non urgentes. Pour certains patients, c'est la 4e fois qu'on reporte. Il y a des patients avec des souffrances, des maladies relativement graves qui sont mis sur le côté. Il est urgent d'arrêter cette croissance", réagit-il.