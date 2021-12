Certains étudiants peinent à trouver un stage avec les nouvelles mesures: pas d'annulations prévues, selon la ministre Glatigny

La ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR), répond aux inquiétudes des étudiants. Plusieurs nous ont contactés pour nous faire part de leurs inquiétudes car ils ne trouvent pas de lieu de stage, en partie à cause des nouvelles mesures sanitaires comme le télétravail généralisé. Pour la ministre, des solutions existent, et il n'est pas encore question d'évoquer l'annulation de certains stages.

Depuis le samedi 20 novembre, le télétravail a été renforcé par le Comité de concertation, dans les entreprises où il peut être mis en place. Pour certains étudiants, trouver un lieu de stage s'avère plus complexe. Nous vous racontons les galères d'Adrien, Adeline et Solène dans un article complet sur notre site. Certains lieux de stages ne fonctionnent qu'en télétravail, d'autres prennent moins de stagiaires en raison des mesures sanitaires, certains ne prennent même plus aucun stagiaire.

Certains étudiants s'en inquiètent. Pour leur répondre, nous avons rencontré Valérie Glatigny (MR), la ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour les écoles qui dépendent de la Fédération, des solutions existent. "Nous n'avons pas eu de retour de difficultés généralisées, comme ça a pu être le cas l'année dernière, mais nous resterons attentifs", assure Valérie Glatigny. "Récemment, la décision de rebasculer vers le télétravail a été prise, et donc il faudra être attentif à des difficultés possibles. C'est l'occasion de rappeler que des aménagements sont possibles."

Une "interprétation flexible" de la notion de stage

"Une circulaire a été distribuée l'année dernière", rappelle la ministre. "Celle-ci prévoit que les établissements puissent interpréter de façon flexible et innovante la notion de stage. L'objectif est de pouvoir diplômer un maximum d'étudiants dans les meilleurs délais possibles."

Voici les aménagements cités dans la circulaire :

- Valoriser davantage de moments, comme des réunions en visioconférence, en tant qu'heures de stage

- Remplacer une activité de stage par une activité de recherche

- Valider un stage même s'il n'a pas complètement été effectué

- Compléter un stage avec une autre unité d'enseignement

Pas d'annulation envisagée à ce stade

La ministre explique : "Le stage fait partie intégrante du cursus, c'est pourquoi il n'est pas question de laisser tomber le stage, mais plutôt d'être innovant." Pour l'instant, aucune donnée ne pousse la ministre à évaluer une annulation ou un report des stages généralisé dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Je suis certaine que les aménagements prévus pourront couvrir tous les cas de figure." Dans le cas extrême où un étudiant ne trouve pas de stage, malgré les aménagements, "il y a toujours la possibilité d'évaluer au cas par cas avec le jury."