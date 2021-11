Le Proxibus arrive à Ottignies: une manière "d'inciter les habitants à abandonner leurs voitures"

À partir de ce mercredi 1er décembre, les habitants des quartiers Rofessart et Chapelle aux Sabots vont pouvoir rejoindre le centre-ville d'Ottignies en bus avec la nouvelle ligne de Proxibus. Cette ligne se rajoute aux douze lignes qui traversent déjà la ville. Elle circulera du lundi au vendredi et proposera deux périodes de circulation selon la période scolaire et les congés scolaires. L'horaire du mercredi après-midi sera adapté aux sorties d'écoles et aux activités extrascolaires. Accessible à tous, le Proxibus a pour objectif d'inciter les usagers à délaisser la voiture privée pour de petits trajets. Le Proxibus offre 64 places.

Un partenariat entre le TEC et la commune

Il s'agit d'un partenariat entre le TEC Brabant wallon et la commune. Le TEC met a disposition un véhicule et un chauffeur et la commune supporte les coûts. Cela comprend le salaire du chauffeur, le carburant, l'entretien, les réparations et le contrôle technique. Le service profite aux riverains qui peuvent bénéficier d'une nouvelle connexion. Les communes de Rebecq et Perwez ont été les premières à bénéficier de ce service en 2008. Grez-Doiceau, Waterloo et Braine l'Alleud ont également profité de cette formule.

Un tarif intéressant pour les personnes de 18 à 24 ans

Au niveau des tarifs, il s'agit du tarif NEXT. Vous pourrez donc utiliser un ticket pour un voyage mais également utiliser votre abonnement. À cause de la crise sanitaire, vous ne pouvez pas encore acheter votre titre de transport dans le bus mais vous pouvez le faire sur internet, via l'application du TEC et via les bornes. Les personnes âgées de 18 à 24 ans sont particulièrement visées avec un tarif concurrentiel de 40 euros par an.