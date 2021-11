Incendie dans un hôtel à Bruxelles: "Le feu a débuté dans une chambre"

"Incendie boulevard Adolphe Max. Une chambre d’un hôtel en feu", signale Paolo ce vendredi à 11h40 via notre bouton orange Alertez-nous.

Les pompiers de Bruxelles ont en effet été appelés vers 11h20 pour un incendie qui s’est déclaré dans un hôtel de neuf étages situé Boulevard Adolphe Max, dans le centre de la capitale.

"Le feu a débuté dans une chambre du 3e étage et s’est propagé via un vide technique à l’intérieur du bâtiment vers une chambre voisine et deux chambres à l’étage supérieur", précise Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"Il n’y a actuellement pas de victimes"

Apparemment, les clients ont rapidement été mis en sécurité. L’occupation de l’hôtel était assez faible, deux chambres par étage. "Il n’y a actuellement pas de victimes. Une personne a été examinée par le médecin du SMUR sur place", indique le porte-parole.

Selon lui, il y a eu très peu de dégagement de fumée à l’intérieur de l’établissement. Les hommes du feu ont pu assez rapidement maîtriser les flammes.

Pour l’instant, on ignore l’origine exacte de l’incendie.