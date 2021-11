Pourra-t-on passer des fêtes 'normales' grâces aux mesures prises aujourd'hui? La réponse d'une experte

Invitée sur le plateau du RTL Info, Catherine Linard, géographe de la santé à l’université de Namur, a donné des précisions sur la situation sanitaire dans notre pays. "Il n’y a pas de réel emballement [dans les chiffres des contaminations]", précise-t-elle d’entrée. Ce qu’on voit c’est que la tendance continue et pour l’instant, on ne voit aucun signe de ralentissement. Il y a une pression de plus en plus accrue sur les hôpitaux et il faut arriver à inverser cette tendance."

À un mois des fêtes de Noël et des vacances qui suivent, peut-on espérer que les mesures prises maintenant permettent de passer des fêtes "normales" ? Selon la spécialiste, c’est "très dur à dire maintenant. Ça dépend de comment les mesures vont être appliquées et de la troisième dose."

"Ce qui joue actuellement c’est cette perte de l’efficacité vaccinale contre l’infection. Attention, ça ne sera pas suffisant pour contrôler la vague actuelle parce que l’effet ne se verra pas du jour au lendemain. D’autres mesures, qui limitent les contacts, sont nécessaires à ce stade je pense", conclu-t-elle.

Voici les nouvelles mesures de ce vendredi 26.