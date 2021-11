Le Codeco décide d'accélérer le tempo de la dose "booster" du vaccin

(Belga) Le Comité de concertation a décidé vendredi "d'accélérer le tempo" de la campagne d'administration de la troisième dose ("booster") du vaccin contre la Covid-19. La conférence interministérielle santé se réunira demain/samedi matin à ce sujet.

"Aujourd'hui, 1.250.000 personnes ont déjà reçu leur dose booster. Cette troisième dose est très importante. On va venir avec un plan élaboré", a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo lors de la conférence de presse consécutive au Comité de concertation. "Sciensano a fait le calcul. Grâce aux vaccins, nous avons pu éviter un très grand nombre d'hospitalisations. La vaccination réduit les risques d'hospitalisations de 88% et les risques de soins intensifs de plus de 94%", a-t-il illustré. "La troisième dose augmente encore cette protection." Le Codeco a aussi décidé d'ouvrir des centres de testing dans lesquels on peut se rendre librement pour se faire tester. "Avec les Communautés et les Régions, nous allons voir comment organiser cela", a déclaré le Premier ministre. (Belga)