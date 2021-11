La SNCB augmentera quelques-uns de ses tarifs en février

(Belga) La SNCB procédera à une adaptation de ses tarifs à partir du 1er février, a fait savoir vendredi la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

Le prix des abonnements domicile-travail et abonnements scolaires, dont l'évolution repose notamment sur l'évolution de l'indice santé, augmentera de 2,14%. Tous les autres produits, hors abonnements, augmentent de 1,14% en moyenne. "Dans le cadre de la stratégie de la SNCB de rendre le train plus attractif pour les personnes qui voyagent pour leurs loisirs, en complément au trafic classique des navetteurs, les prix des produits loisirs pour les jeunes et les seniors restent inchangés. Le produit Local Multi en version papier, destiné aux courtes distances dans une zone déterminée, verra quant à lui son prix diminuer d'un euro, afin de s'aligner sur sa version digitale", explique la SNCB. Le tarif du Standard Ticket (et des produits dérivés) sera quant à lui augmenté de 1,63% et le Standard Multi (tant la version papier que digitale) sera majoré d'un euro. Ces modifications tarifaires ont été approuvées vendredi par le conseil d'administration de la SNCB. (Belga)