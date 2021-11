 Les premières neiges sont bel et bien tombées dans les Fagnes et elles ont déjà attiré les promeneurs (photos)

La neige est arrivée chez nous. Les premiers flocons sont tombés sur les hauteurs, dans les Fagnes, à plus de 600 mètres d'altitude. Des promeneurs sont déjà venus profiter de cette fine pellicule.

Bien que fragiles et encore tellement désordonnés, ces quelques flocons tombés à Waimes, au signal de Botrange, nous font changer de saison… Sur le coup de 15 heures, ce vendredi 26 novembre, la première neige est bien tombée, comme l’avait annoncé les météorologues. Elle ne tient encore que sur quelques millimètres à peine mais elle annonce le début de l’hiver.

On l’a donc trouvée avec un mois d’avance sur le calendrier et uniquement au-dessus de 650 mètres d’altitude. Autant dire que ceux qui cherchaient sa rencontre sont des passionnés de la nature. "Ce sont les premières neiges et on voulait faire partie des premiers à la voir. Ce n’est pas chouette ?", s’exclame une marcheuse venue voir la neige sur les hauteurs de notre pays. "Pour se promener, aussi pour la santé, je pense. En période de Covid, je pense que c’est toujours mieux de se promener dans la nature que rester à la maison", ajoute un autre.

La température est de 1 degré. Cette première couche restera donc mais elle aura du mal à tenir partout. Ce n’est pas grave, l’important est ailleurs : "C’est splendide. Il y a ce calme, le retour à la nature. Il y a ces chemins de balade qui sont super bien balisés et qui sont vraiment plaisants à parcourir", constate un couple de promeneurs.

Dans un monde, où parfois on en voit de toutes les couleurs, un blanc unique, même fouetté par un vent froid, a quelque chose d’apaisant.



© RTL INFO



