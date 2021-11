Prévisions météo: de la neige attendue en Ardenne ce samedi

De la neige est attendue samedi en Ardenne, annonce l'Institut royal météorologique (IRM).

Samedi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux sur l'ouest et sur les régions proches de la frontière française où quelques faibles précipitations, de pluie ou de neige fondante, pourront se produire par endroits. En fonction de leur intensité, il n'est pas exclu qu'une fine pellicule de neige se dépose temporairement au sol sur ces régions, prévient l'IRM. Ailleurs, le risque d'averses sera plutôt limité et le temps restera généralement sec avec quelques éclaircies. Les maxima varieront entre 0 et 5 degrés en allant de l'Ardenne vers le littoral.

Samedi soir et durant la nuit, le ciel sera partiellement à très nuageux avec de nouvelles averses depuis la région côtière. De la neige tombera en Ardenne. Les précipitations pourront également prendre un caractère hivernal en basse et moyenne Belgique. Les températures se situeront entre ­-5 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 0 ou +1 degré sur le centre et +5 degrés en bord de mer.

Dimanche, le temps sera variable avec de nombreux nuages et des averses depuis le nord-ouest. En Ardenne, il s'agira de neige. Ailleurs, les averses pourront être accompagnées de grésil ou de neige (fondante) en matinée ou en soirée. Au littoral, ces averses seront très nombreuses et pourront être intenses et accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima oscilleront entre 0 ou -1 degré en Hautes-Fagnes et 6 degrés à la mer. Le vent deviendra modéré, assez fort à fort à la mer où des rafales de 60 km/h seront possibles, de nord-ouest.

Lundi, il y aura d'abord de larges éclaircies, excepté en haute Belgique où les nuages bas seront nombreux. Ensuite, le temps deviendra variable avec des éclaircies et des passages nuageux donnant quelques averses, surtout sur l'ouest. Ces dernières adopteront toujours un caractère hivernal en Ardenne. Les maxima seront compris entre 0 degré en haute Ardenne et 7 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré, à parfois assez fort au littoral, de secteur nord-ouest.

Mardi, une perturbation active traversera le pays en donnant de la pluie en plaine et des précipitations encore temporairement hivernales en Ardenne. A l'arrière de la perturbation, de l'air plus doux gagnera le pays. Les maxima seront atteints en fin de journée et varieront entre 3 et 9 degrés sous un vent modéré à parfois assez fort d'ouest à sud-ouest.

Mercredi, le temps semble rester perturbé ou instable. Il fera d'abord très nuageux avec de la pluie puis la nébulosité deviendra variable avec des averses régulières. Il fera assez doux avec des maxima de 4 ou 5 degrés sur le relief ardennais et 9 degrés dans l'ouest, sous un vent soutenu d'ouest à sud-ouest.

Jeudi, le temps deviendra variable avec avec des éclaircies en alternance avec des passages nuageux parfois d'averses. Celles-ci pourront à nouveau adopter un caractère hivernal en Ardenne. Les températures se rafraîchiront avec des maxima entre 0 ou 1 et 6 degrés.