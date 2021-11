Mariages, restaurant, courses de Noël: voici les réponses à vos questions sur les nouvelles mesures sanitaires

Quelles sont les règles pour les mariages ?

Prenons les choses dans l’ordre avec le déroulé du mariage. La maison communale et puis peut-être l’église. Dans les deux cas,

Pas de limite quant au nombre d’invités.

Pas de Covid Safe ticket.

Mais le masque est obligatoire à la maison communale et à l’église.

Ensuite la réception.

S’il y a moins de 50 invités :

Pas de Covid Safe Ticket.



Mais les mesures de bon sens.



Le gouvernement recommande un auto-test avant de se rendre au mariage.

Plus de 50 invités :

Il faut le Covid Safe Ticket qui prouve que vous êtes vacciné ou que vous avez un test PCR négatif de moins 48H ou un test antigénique de moins de 24h ou encore que vous avez fait la maladie durant les 6 derniers mois. Le propriétaire de la salle devra effectuer les contrôles

A table, qu’il y ait plus de 50 invités ou moins, peu importe, ce sont les règles de l’Horeca donc maximum 6 convives par table. La seule différence c’est qu’il ne faudra pas terminer le repas à 23h.

Durant la journée de mariage, c’est masque tout le temps y compris pour danser à partir de 10 ans. Vous pouvez juste l’enlever une fois que vous êtes assis pour manger.

Les enfants sont-ils inclus dans la limite des 6 personnes à table au restaurant ?

La limite de 6 vaut pour les personnes de 13 ans et plus. Donc les enfants jusqu’à 12 ans ne sont pas concernés par cette limite. On peut donc avoir 3 couples d’amis avec 4 ou 5 enfants de moins de 13 ans.

Doit-on faire ses courses seul ?

Non. C’est vrai qu’on a évoqué à un moment le retour au shopping seul mais finalement cela n’a pas été décidé. Vous pouvez donc faire vos courses de Noël accompagné, en famille avec des amis. Mais tout le monde doit porter le masque à partir de 10 ans.