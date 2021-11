Prudence si vous prenez la route en fin de journée: des plaques de verglas pourront se former par endroits

Dans le RTL INFO 13h, Stephan van Bellinghen, notre présentateur météo, prévenait de faire attention aux routes glissantes à cause de plaques de verglas cette nuit. L'Institut royal météorologique met en effet en garde.

Quelques faibles précipitations parfois hivernales traîneront encore près de la France, du Hainaut à la province de Luxembourg, ce samedi après-midi, tandis qu'une autre zone de pluie ou de neige (fondante) arrivera rapidement par le littoral avant de s'enfoncer sur l'ouest du pays. Les températures maximales oscilleront entre 0 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés au littoral, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).



Le vent sera faible à modéré, voire assez fort à la mer en fin de journée. Ce soir, des averses de pluie ou de neige sont encore attendues sur la moitié ouest du territoire. Des plaques de glace et de givre pourront se former en de nombreux endroits, prévient l'RM qui a placé plusieurs provinces en alerte jaune cet après-midi et demain. Les températures dégringoleront entre -­6 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 4 degrés à la Côte. La journée de dimanche nous réserve de la pluie, du grésil et de la neige. Le tonnerre pourrait même gronder au littoral. Le thermomètre affichera entre 0 et 6 degrés.