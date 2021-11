La visite chahutée de Zemmour à Marseille se termine par un échange de doigts d'honneur

Une passante a fait samedi un doigt d'honneur au polémiste d'extrême droite Éric Zemmour, qui terminait un déplacement chahuté à Marseille et a répondu par le même geste par la fenêtre de sa voiture, a constaté un photographe de l'AFP.

Une femme s'est approchée de la voiture du polémiste, qui a accepté de baisser sa vitre. Elle lui a fait un doigt d'honneur, avant qu’Éric Zemmour n'en fasse un à son tour en affirmant "et bien profond", pendant que sa conseillère Sarah Knafo riait, a rapporté le photographe.

La scène a eu lieu à la sortie d'un restaurant à Marseille près de la mairie, après une visite à la cathédrale La Major.

Le polémiste, qui pourrait annoncer dans quelques jours sa candidature à la présidentielle, a effectué un déplacement chahuté dans la cité phocéenne.

A la sortie de la cathédrale, interrogé sur l'hypothèse qu'il ne soit plus candidat, Eric Zemmour a répondu "voilà une grande question presque métaphysique".

A propos de la date de l'annonce de sa décision, qui pourrait intervenir mardi ou mercredi, selon plusieurs sources, son entourage a déclaré: "on attend qu’il appuie sur le bouton. On attend tous d’ailleurs. Mais on est prêts, nous".

Le sénateur RN Stéphane Ravier, soutien de la candidate du RN Marine Le Pen, a fait visiter au polémiste l'église de La Major, sans prévenir la candidate.

Les deux hommes ont ensuite appelé chacun, devant la presse, au "rassemblement" au second tour de l'élection présidentielle contre Emmanuel Macron. M. Ravier a fait part de son "soutien amical" à Eric Zemmour.

La visite prévue samedi d'Eric Zemmour du marché au poissons sur le Vieux Port a, elle, été annulée, en raison de la pluie et de la présence de manifestants, selon son entourage.

Vendredi après-midi, le polémiste avait déambulé moins de 15 minutes, sans rencontrer personne, dans le quartier du Panier, sous les cris de manifestants qui scandaient "Zemmour casse-toi, Marseille antiraciste". "Ce n'est pas des Marseillais, c'est des militants", avait répondu M. Zemmour.

Le matin, à bord du TGV en direction de Marseille, Éric Zemmour était descendu du train à Aix-en-Provence au lieu de la cité phocéenne, où l'attendaient des manifestants opposés à sa venue.